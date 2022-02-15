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Шольц прокомментировал ситуацию с запретом RT в Германии

Шольц: RT не подал заявку для работы в Германии

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Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя ситуацию c запретом вещания канала RT DE в Германии, заявил, что телеканал пока не подал заявку для работы на территории страны. Трансляцию вел телеканал RT.

«Это правовое государство, нужно подавать заявки, они пока еще не были поданы, их будут обрабатывать соответствующие ведомства и структуры в соответствии с существующими и действующими законами, на которые могут ссылаться все», — заявил Шольц в ходе пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В начале февраля европейский оператор спутниковой связи Eutelsatснял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB.

Позднее компания RT DE Productions GmbH обратилась в Административный суд Берлина с требованием отменить решение немецкого регулятора.

В ответ Москва закрыла корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова урегулировать ситуацию с RT и DW при желании ФРГ.

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