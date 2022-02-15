Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Александра Трусова рассказала о своих целях на Олимпиаде 18:15
Путин оценил обращение депутатов о признании ДНР и ЛНР 18:13
В России предложили разрешить мужчинам забирать у жены свою фамилию... 18:11
Свердловский губернатор вступился за охранника, пририсовавшего глаза на картине... 18:11
Путин раскрыл причину, по которой Россия выдвинула инициативы по безопасности 18:11
Пятый из семи участников BTS заболел коронавирусом 18:03
Шольц оценил возможное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса 17:59
Тарасова считает, что россиянки могли лучше выступить в короткой программе на ОИ 17:58
Житель Самарской области угнал машину, потому что устал идти пешком 17:55
12-летняя школьница покончила с собой в шкафу после ссоры с мамой 17:54

Завершились переговоры Путина и Шольца

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Встреча продлилась чуть более трех часов.

В начале переговоров Владимир Путин подчеркнул, что Германия является одним из приоритетных партнеров России и самым крупным торгово-экономическим партнером. Он отметил, что значительная часть встречи будет посвящена обсуждению ситуации в Европе, связанной с безопасностью и острыми дискуссиями вокруг Украины, передает Кремль.

Шольц в ответ указал, что Германии и России «необходимо общаться» в условиях возникшей ситуации и что взаимоотношения между государствами разрешались всегда путем диалога.

После переговоров Путин заявил. что увидел настрой Шольца на дальнейшее взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество Германии и России. Он также подчеркнул, что Россия продолжит поставки газа через Украину даже после 2024 года, если будет спрос и рентабельность.

Встреча Шольца с Путиным стала первой с момента его назначения на должность канцлера ФРГ. Шольц по прилете в Москву отказался делать тест на COVID-19, поэтому лидеры общались на расстоянии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть