Завершились переговоры Путина и Шольца

Завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Встреча продлилась чуть более трех часов.

В начале переговоров Владимир Путин подчеркнул, что Германия является одним из приоритетных партнеров России и самым крупным торгово-экономическим партнером. Он отметил, что значительная часть встречи будет посвящена обсуждению ситуации в Европе, связанной с безопасностью и острыми дискуссиями вокруг Украины, передает Кремль.

Шольц в ответ указал, что Германии и России «необходимо общаться» в условиях возникшей ситуации и что взаимоотношения между государствами разрешались всегда путем диалога.

После переговоров Путин заявил. что увидел настрой Шольца на дальнейшее взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество Германии и России. Он также подчеркнул, что Россия продолжит поставки газа через Украину даже после 2024 года, если будет спрос и рентабельность.

Встреча Шольца с Путиным стала первой с момента его назначения на должность канцлера ФРГ. Шольц по прилете в Москву отказался делать тест на COVID-19, поэтому лидеры общались на расстоянии.