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Экс-помощник президента Сурков: России тесно в границах «похабного» Брестского мира

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РИА «Новости»

Современная Россия за мир, но она не может сейчас находиться в границах, которые установлены в 1918 году с подписанием Брестского мира с Германией, заявил экс-помощник российского президента Владислав Сурков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его статью «Туманное будущее похабного мира».

«Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко... и немыслимо оставаться России в границах похабного [Брестского] мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный», — уточняется в материале, написанном бывшим помощником президента РФ для издания «Актуальные комментарии».

Сурков напомнил, что 105 лет назад состоялось «историческое» заседание Центрального комитета (ЦК) партии большевиков.

«На нем было утверждено решение о заключении мира с Германией. Этот мир, известный как Брестский, заранее получил в оппозиционной прессе (таковая тогда еще имелась) дополнительное и более четкое название — похабный», — отметил бывший госслужащий.

Как считает Сурков, подписанное соглашение привело к существенным территориальным потерям России.

«По его условиям Россия отказывалась от огромных прежде принадлежавших ей территорий Прибалтики, Белоруссии, Украины. Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен», — заметил Сурков.

В материале Сурков также рассуждает о том, что с распадом СССР Россия вернулась на западе к границам февраля-марта 1918 года.

«И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики», — заключил он.

Ранее в Госдуме оценили слова Суркова о «дестабилизации» в России.

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