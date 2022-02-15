Захарова обвинила НАТО и ЕС в лишении своих членов суверенитета

Отвечая вместо национальных правительств своих стран-членов на запрос России по гарантиям безопасности, НАТО и Евросоюз тем самым лишают их суверенитета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Ответы были даны не теми, кому писали письма, в современной обстановке бывает и такое: пишешь одному, отвечает другой. Это вообще похоже уже немножко на анекдот, но и такое случается. Писали в национальном качестве каждому государству, министру иностранных дел, а почему-то за них за всех ответили [генсек НАТО Йенс] Столтенберг и [глава европейской дипломатии Жозеп] Боррель. Это действительно ситуация анекдотическая и во многом невероятная», — пояснила Захарова.

По ее словам, многие западные страны, которые входят в эти объединения, «просто утратили, или, теперь уже стоит говорить, у них несколько позаимствовали их суверенитет».

Захарова при этом отметила, что ответ на предложение США и НАТО по гарантиям безопасности почти готов.

На прошедшей в понедельник, 14 февраля, встрече президента России Владимира Путина с главами МИД и Министерства обороны, министр иностранных дел РФ Лавров сообщил, что российский ответ занял десять страниц. Он отметил, что в тексте содержится предупреждение Западу о недопустимости бесконечного затягивания обсуждения вопроса о гарантиях безопасности. Шанс договориться с Западом есть всегда, добавил он, и РФ планирует наращивать активность этих переговоров.