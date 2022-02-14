В Раде заявили, что Зеленский своей «глупостью и жадностью» привел Украину к гибели

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за своего предполагаемого ареста. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кива подчеркнул, что в текущий момент «активно разгоняется информация», что его могут арестовать по делу о государственной измене. Он отметил, что оно было возбуждено после того, как политик поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Депутат подчеркнул, что в его высказываниях увидели признаки «сепаратизма».

»Зеленский, ты слабый и трусливый, ты своей глупостью, жадностью и гордыней привел Украину на край гибели и краха. Я точно не боюсь твоих жалких конвульсий и попыток загнать меня, спровоцировать на противоправные действия, незаконно привлечь к уголовной ответственности или устранить физически! Я буду и в дальнейшем бороться, оставаясь верным своим принципам и целям, с твоим, Зеленский, преступным диктаторским режимом, несущим угрозу моему украинскому народу», — написал Кива.

Он подчеркнул, что власть во главе с Зеленским системно уничтожает всех, кто открыто говорит о преступлениях Киева.

Ранее Кива сообщил, что правительство страны планирует «физически истребить» русское население Украины.