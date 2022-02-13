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Посол России в Швеции выругался, отвечая на вопрос о санкциях

Посол Татаринцев заявил, что Россия против членства Швеции в НАТО

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RusEmbassySweden/Facebook

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс нагнетают обстановку в области безопасности. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

Как заметил посол, именно из-за нагнетания обстановки Россия против вступления Швеции в НАТО.

«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции», — уточнил Татаринцев.

Российский посол подчеркнул, что расширение альянса станет самой большой угрозой для России.

Кроме того, Татаринцев дал оценку новым санкциям, вводимым против России.

«Извините за язык — но мы срали на санкции Запада», — сказал посол.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что Западу не нужен повод для введения санкций против России.

Также в Белом доме заявили, что американский президент Джо Байден «ясно дал понять» российскому президенту Владимиру Путину в ходе последнего разговора, что вооруженный конфликт с Украиной обернется для РФ серьезными санкциями.

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Отношения России и США
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