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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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ДНР выступает за признание Украины террористическим государством

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет просить на международном уровне признать Украину террористическим государством. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

Он добавил, что при наличии «двойных стандартов» в мире обращаться с таким предложением сейчас можно только к России.

Ранее сообщалось, что Совет Государственной думы 14 февраля обсудит, стоит ли рассматривать на заседании палаты проект депутатов об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина вовсю готовится к наступлению на Донбасс. Он рассказал о переброске военной техники и войск ВСУ, подготовке провокаций на линии разграничения и появлении «отрядов боевиков-джихадистов». Глава разведки считает, что Киев стремится втянуть Москву во внутриукраинский конфликт.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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