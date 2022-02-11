Главы МИД стран QUAD обсудили вероятность войны на Украине и Тайване

Министры иностранных дел четырех стран, входящих в неформальное объединение QUAD — США, Австралии, Японии и Индии — обсудили в Австралии ситуации на Украине и Тайване, сообщает Reuters.

По данным агентства, главным пунктов повестки была «эскалация кризиса между Западом и Россией из-за Украины». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что четверка должна препятствовать наращиванию военной мощи России, которую он назвал вызовом международному порядку.

«Это включает защиту права всех стран выбирать свой собственный путь, свободный от принуждения, и право на уважение их суверенитета и территориальной целостности. Это касается и Индо-Тихоокеанского региона, и Европы и любой другой точки мира», — цитирует агентств Блинкена.

В мае запланирован саммит QUAD в Японии, на котором, по словам министра иностранных дел Австралии Марис Пейн, планируется обсудить «Украину, Китай и Северную Корею».

Ранее сообщалось, что в ходе визита Владимира Путина в Нью-Дели было подписано 15 соглашений и контрактов, в том числе в военной сфере. В частности, в Индии будет развернуто производство автоматов АК-203. Контракт предусматривает выпуск более 600 единиц этого оружия.