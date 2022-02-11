Полянский рассказал об ожиданиях от США и НАТО по гарантиям безопасности

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ исходит из того, что получится достигнуть договоренности с Североатлантическим альянсом и Соединенными Штатами по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат ответил на вопрос, какие меры может принять Россия, если не будет договоренности с Вашингтоном и альянсом по данному вопросу.

«Мы исходим из того, что договориться с США и НАТО нам удастся, поскольку стремление сохранить мировую стабильность и упрочить безопасность в Европе они должны разделять, хотя бы исходя из чувства самосохранения», — объяснил зампостпреда России при ООН.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке ответа на реакцию США на гарантии безопасности.

В конце января США и НАТО передали РФ свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. Президент России Владимир Путин, комментируя документы, отметил, что США и НАТО «обошли» обозначенные российской столицей вопросы, предоставив в ответ «политические клише» и предложения по второстепенным темам.