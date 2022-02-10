В Британии заявили о разумной позиции Путина по ситуации вокруг Украины

Опасения президента России Владимира Путина о ситуации вокруг Украины и расширении НАТО довольно разумны. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, в случае вступления Украины в НАТО Россия окажется в непосредственной близости от войск и ядерного вооружения НАТО.

Автор материала отметил, что Путин, скорее всего, не хочет войны, но ожидает, что западные страны пойдут на те или иные уступки для деэскалации ситуации — например, на отказ планов по вступлению Украины в состав альянса.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев попросит помощи у НАТО в случае агрессии Москвы. Об этом он сообщил в интервью агентству LIGA.net.

По его словам, просьба о военной помощи уже «на столе» у НАТО.

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген не может немедленно ответить на запрос Украины о предоставлении помощи.

Она не пояснила, о каком украинском запросе идет речь, отметив, что Дания не против помощи в военном отношении.