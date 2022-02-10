Путин прокомментировал протесты в Казахстане

Президент России Владимир Путин констатировал, что Казахстан в январе текущего года стал жертвой международных банд. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 10 февраля российский глава встретился в Москве с президентом Казахстана Касым Жомартом-Токаевым.

«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», — заявил Путин.

По словам президента РФ, он встречался с лидером республики Казахстан перед Новым годом и не было предпосылок для незаконных протестов.

9 февраля в Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Токаева. На повестке дня была, в том числе, торгово-экономическая кооперация Москвы и Нур-Султана.

Ранее пояснялось, что визит в Москву Токаева станет плановым. Согласно предварительным сведениям, после окончания переговоров с Путиным Токаев направится в Казань.