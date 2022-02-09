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Ле Пен усомнилась в желании России «завоевать» Украину

Ле Пен: я вовсе не верю в то, что Россия желает завоевать Украину

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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Кандидат на выборах президента Франции 2022 года от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила свою позицию по украинской проблематике в эфире радиостанции Europe 1, заявив, что Россия не собирается проявлять агрессию в регионе.

«Я не верю в российское вторжение на Украину. Я вовсе не верю в то, что Россия желает завоевать Украину», — сказала Ле Пен.

Политик сравнила происходящее с «кубинским кризисом наоборот».

«В кубинский кризис, если помните, было то же самое: Соединенные Штаты не хотели быть в досягаемости стрельбы (ракет), и это стало причиной кризиса. Думаю, что Соединенные Штаты должны поступить так, чтобы не допускать провокаций, влекущих эту холодную войну сдерживания», — пояснила она.

Ле Пен оценила прошедший визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и подчеркнула «холодный прием» от его российского коллеги Владимира Путина, который оказался настолько холодным, что «этого нельзя было не заметить». Она отметила, что французский лидер солгал насчет того, что смог предотвратить «ухудшение и эскалацию».

«Эммануэль Макрон прибыл (в Россию и на Украину) не как французский президент, а как мелкий порученец НАТО и Европейского союза», — обозначила глава «Национального объединения».

Ле Пен назвала отношения между Францией и Россией «чрезвычайно плохими в течение многих лет», связав это с участием Парижа в интегрированном командовании НАТО. Политик в своих выступлениях активно отстаивает необходимость выхода из альянса. Она подчеркнула, что взаимоотношения двух стран можно исправить.

Она также заявила о катастрофическом «международном итоге» деятельности Макрона на посту главы государства. Страна, по мнению главы «Национального объединения», перестала быть арбитром, которым «она всегда была».

Встреча Макрона с Путиным состоялась 7 февраля, и длилась более пяти часов. Лидеры двух стран провели часть беседы за рабочим обедом, в ходе которого российский президент угостил Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом. По итогам переговоров была проведена пресс-конференция, после которой политики проговорили еще около 20 минут.

После французский лидер заявил, что в ходе переговоров чувствовалось напряжение.

На следующий день Макрон отправился в Киев — на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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