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Байден высказался об амбициях Макрона

NBC: Байден заявил, что Шольц - не Меркель, а Макрон хочет быть де Голлем

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Global Look Press

Президент США Джо Байден во время закрытых заседаний делился впечатлениями о мировых лидерах и союзниках по НАТО, в их числе о канцлере Германии Олафе Шольце и президенте Франции Эммануэле Макроне. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Байден в ходе частных бесед заявил, что Шольц - не экс-канцлер Ангела Меркель, а Макрон хочет быть Шарлем де Голлем, который является легендарным французским государственным деятелем.

Источники отметили, что президент США также счел резким поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По словам знакомых с формулировкой лиц, президента РФ Владимира Путина Байден описал как «парня с ядерным оружием и без друзей».

В публикации отмечается, что утверждения Байдена дают представления о его размышлениях в отношении «противодействия, с которым он столкнулся при попытке вызвать суровый международный ответ на российскую агрессию в отношении Украины».
«Часть его наблюдений, как он красочно подчеркнул, заключается в том, что, оглядывая Европу, он нашел несколько знакомых лиц», — говорится в публикации.

Ранее Байден оговорился во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявив о «немецком вторжении» на Украину.

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