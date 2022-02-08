Зеленский заявил, что не знает «субъекта» в Европе, который мог бы давить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не знает «субъекта» в Европе, который мог бы давить на Россию. Об этом он сообщил на брифинге после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«То, что он [Путин — прим. ред.] чувствует, что не является субъектом эскалации и что это было просто давление, то мне на сегодня не знаком субъект в Европе, который мог бы давить на Российскую Федерацию очень мощно. Как минимум, деоккупация нашей страны не происходит пока что», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что получил в ходе своих встреч с лидерами России и Украины заверения в приверженности обоих государств так называемым минским соглашениям.

По его словам, президент России Владимир Путин пообещал не провоцировать эскалацию ситуации на Украине. Также Макрон подчеркнул, что переговоры с главами двух стран позволили добиться прогресса в обеспечении безопасности в регионе.

Встреча Макрона с Путиным проходила накануне, 7 февраля, и продлилась более пяти часов. Лидеры двух стран провели часть беседы за рабочим обедом, в ходе которого российский президент угостил Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом. По итогам переговоров состоялась пресс-конференция, после которой стороны проговорили еще около 20 минут.