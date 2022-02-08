В Кремле объяснили, почему Путин и Макрон сидели за длинным столом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что длинный стол на переговорах главы государства Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона объяснить можно эпидемиологическими мерами. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам представителя Кремля, в данной ситуации отсутствует политическая подоплека, про которую утверждали иностранные СМИ.

«Исключительно эпидемиологические меры», — подчеркнул Песков.

Встреча Путина и Макрона длилась более 5 часов. Переговоры начались 7 февраля.

До этого в Кремле прокомментировали продолжительные переговоры Путина и Макрона.

Также Путин и Макрон договорились о звонке после поездки президента Франции в Киев.