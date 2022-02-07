В Молдавии протестующие обратились к Путину

Помощь России через личное обращение к президенту Владимиру Путину запросили жители гагаузской автономии Молдавии. Они просят разрешить газовый кризис в регионе, пишет РИА «Новости».

6 февраля жители Гагаузии вновь вышли на протест в центре Комрата с требованием отменить повышение цен на газ.

Присутствовавший на митинге депутат Народного собрания Виктор Петров заявил, что попросил помощи у президента России Владимира Путина.

«Я уже подготовил и отправил письма на имя президента России Владимира Путина, замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, главы «Газпрома» Алексея Миллера», — пояснил инициатор идеи. Он добавил, что теперь жители Гагаузии ждут ответа. Петров выразил свою уверенность в том, что «Россия протянет руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа».

Ранее сообщалось, что перед зданием парламента в Кишиневе началась акция против повышения цен на газ для жителей Молдавии. Участники акции принесли в знак протеста мешки с кизяком.

1 февраля стала известна новая цена российского газа для Молдавии.