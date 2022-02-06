На Украине рассказали о «бегстве» населения из Киева из-за «вторжения» России

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что жители Киева и представители украинской власти бегут из столицы, опасаясь «российского вторжения». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Заметили как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время? Как думаете, почему? Потому что одни вывозят за границу семьи, а другие — прячут близких в Украине, преимущественно в западных областях. Причина? Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить. <…> В общем, киевляне, похоже, готовятся к худшему», — написал депутат.

Он добавил, что представители украинской власти никак не реагируют на исход населения из столицы, так как сами также эвакуируют семьи и имущество.

Ранее депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид местного народа.