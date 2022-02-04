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DPA: Германия и США сыграли главную роль в разработке возможных санкций против РФ

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Andrew Harnik/AP

Германия и США активно участвовали в разработке пакета возможных санкций против России, сообщает агентство DPA.

Санкции могут быть приняты в случае «вторжения» РФ на Украину.

«В этом процессе сотрудничество между федеральным правительством и американской администрацией задавало тон, в том числе для взаимодействия между США и Европой в целом», — рассказал собеседник агентства в правительственных кругах Германии.

Ранее Bloomberg сообщил, что американские конгрессмены согласовали законопроект о возможных санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины.

В СМИ появлялась информация, что сенат США может согласовать санкции против России на этой неделе. Демократ Крис Мерфи заявил, что последние детали могут быть согласованы «на следующий день или около того».

В случае российской агрессии против Украины США введут санкции в отношении президента Владимира Путина, заявил глава Белого дома Джо Байден. Таким образом, Путин может попасть в один ряд с лидерами Венесуэлы Николасом Мадуро, Сирии Башаром Асадом и Ливии Муаммаром Каддафи. В Госдуме считают, что ограничения будут направлены не против президента, а против «выбора россиян». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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