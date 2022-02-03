Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стало известно, как привитые российскими вакцинами смогут получить европейский... 15:06
МВД Украины анонсировало проведение учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 15:05
Пенкин рассказал, что его сравнивали с Децлом 15:04
В США раскритиковали позицию Германии по России 15:03
Американский журналист назвал Ягудина шутом 14:59
Во Вьетнаме появились российские «Газели»-маршрутки 14:58
В России планируют штрафовать людей, покупающих алкоголь подросткам 14:52
Комбат из ДНР вызвал Владимира Кличко на бой в Донецкий аэропорт 14:52
Виктора Мережко похоронили рядом с женой 14:50
В посольстве России пояснили, почему перестал действовать Тартуский мирный договор 14:46

Кадыров оценил итоги встречи с Путиным

Кадыров заявил, что встреча с Путиным была доброй

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встреча с президентом России Владимиром Путиным была доброй. Об этом сообщается в Instagram-профиле министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

По словам Кадырова, российский глава поддержал его.

«Вчера [2 февраля] действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы», — сказал Кадыров в видеообращении.

Также Кадыров обратил внимание, что по ряду обсуждаемых тем требовалось личное участие Путина.

Как пояснил глава Чечни, он прибыл в правительство по поручениям президента РФ с целью встретиться с рядом министров для разрешения вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин накануне провел встречу с Кадыровым в Кремле. В ходе встречи обсуждались хозяйственные дела и развитие Чечни.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть