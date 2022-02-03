Кадыров оценил итоги встречи с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встреча с президентом России Владимиром Путиным была доброй. Об этом сообщается в Instagram-профиле министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

По словам Кадырова, российский глава поддержал его.

«Вчера [2 февраля] действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы», — сказал Кадыров в видеообращении.

Также Кадыров обратил внимание, что по ряду обсуждаемых тем требовалось личное участие Путина.

Как пояснил глава Чечни, он прибыл в правительство по поручениям президента РФ с целью встретиться с рядом министров для разрешения вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин накануне провел встречу с Кадыровым в Кремле. В ходе встречи обсуждались хозяйственные дела и развитие Чечни.