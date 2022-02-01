Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО «кинула» Россию, пообещав не расширяться на восток. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

По его словам, НАТО дала обещания не продвигать инфраструктуру на восток «ни на один дюйм».

«Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, «кинули», ну просто обманули», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что США в своем ответе по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные пункты предложений России. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По его словам, НАТО ссылается на право стран на свободный выбор союзов, но при этом пытается укрепить чью-то безопасность «за счет других».

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.