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Чубайс назвал Ельцина основателем российской государственности

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Дмитрий Донской/РИА «Новости»

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс написал в Facebook пост в честь дня рождения первого руководителя страны Бориса Ельцина.

Чубайс написал, что Россия имела в начале 1990-х годов ряд серьезных проблем, в частности, «обанкротившийся бюджет», «деревянный рубль», и полностью разрушенную систему госвласти.

«Нужен был тот, кто в такой момент способен взять на себя ответственность за страну. Это сделал Борис Николаевич Ельцин. Он восстановил российскую государственность и построил ее заново. Он построил реальное разделение властей и обеспечил свободу слова и печати. Без него невозможно было бы построение рыночной экономики», — считает Чубайс. По его мнению, каждая из упомянутых задач в отдельности «кажется невозможной для политика».

При этом идеолог реформ 1990-х годов признал, что в памяти народа о Ельцине осталась «очень большая цена», которая была заплачена за них, а не «решенные исторические задачи».

Чубайс с 1991 года работал в команде президента Ельцина, со дня рождения которого 1 февраля прошел 91 год. Во время его правления он занимал посты председателя Госкомитета по управлению госимуществом, министра финансов, заместителя председателя правительства, руководителя администрации президента и спецпредставителя по связям с международными финансовыми организациями.

Ранее Чубайс заявил, что президент Владимир Путин смог увести страну с пути развития, «который обернулся бы глобальным отставанием».

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