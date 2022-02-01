В Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с претензиями к Кадырову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темой, связанной с расследованием в отношении критикующих главу Чечни Рамзана Кадырова должны заниматься правоохранительные органы. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга.

Песков ответил на вопрос, связанный с рядом инцидентов с участием «критиков» Кадырова.

«Мы считаем, что это все является скорее вопросом. Если там речь идет об угрозе безопасности жизни и здоровью людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля», — пояснил Песков.

Он также прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о жене судьи Верховного суда Чечни.

«Почему намекали, что она в заложниках? Не соглашусь. Дети действительно находятся за границей, они не находятся в нашей стране. Мы можем только предполагать, они заявляют об опасности, но это вопрос правоохранительных органов...» — сказал пресс-секретарь российского президента.

Также Песков отметил, что Владимир Путин не намерен вмешиваться в данную ситуацию.

«Есть определенное обвинение в адрес Кадырова, которое озвучивается из-за границы, Кремль не имеет возможности с этим разбираться, если у людей есть опасения о безопасности, они должны обратиться в правоохранительные органы...» — сказал Песков.

При этом Песков обратил внимание, что нет какой-либо необходимости в том, чтобы Кремль следил за ситуацией.

Ранее стало известно, что Зарему Мусаеву, жену экс-судьи ВС Чечни, обвинили в «насилии, опасном для жизни полицейского». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Возбуждено дело и в отношении ее сына — правозащитника Ибрагима Янгулбаева.