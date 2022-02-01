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Представитель Франции Атталь констатировал прогресс по переговорам в «нормандском формате»

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Франция отметила позитивную динамику по переговорам в «нормандском формате». Об этом в эфире France Info сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

«Мы констатируем позитивный прогресс в нормандском формате», — заявил Атталь в эфире радиостанции.

Также представитель Франции обратил внимание, что неделей ранее в Париже прошла встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата». В данное объединение входят Россия, Франция, Германия, а также Украина.

Как добавил Атталь, в планах у Парижа не допустить военного конфликта с участием Украины. Париж, по его словам, не исключает все еще такого сценария из-за обострения ситуации.

Ранее бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что напряженность вокруг Украины выгодна президенту Эммануэлю Макрону.

Также 31 января Макрон и президент РФ Владимир Путин в новом телефонном разговоре продолжили обсуждение напряженности вокруг Украины, предоставления Москве гарантий безопасности со стороны Запада.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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