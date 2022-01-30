Политолог назвал «истинного противника и врага» России на посту президента Украины

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко нужен Вашингтону и рассматривается как альтернатива нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, его держат «в запасе». Об этом сообщает РИА «Новости».

Суздальцев утверждает, что за действия по стабилизации ситуации на Украине в 2014-2015 годах и подписание минских соглашений, Порошенко котируется в Вашингтоне. Учитывая это, украинский экс-президент остается «в запасе» Белого дома и в будущем сможет вновь занять пост президента.

«Сейчас Порошенко является самой реальной альтернативой тому же Зеленскому. Американцам здесь нет проблемы, они видят всю эту борьбу как борьбу между хорошими и чертовски хорошими ребятами в их понимании», — утверждает политолог.

По его словам, Зеленский маловероятно начнет какие-либо боевые действия против России на Донбассе, а Порошенко действительно может пойти на такой шаг. Суздальцев также назвал бывшего президента Украины «истинным противником и врагом России».

Ранее Порошенко заявил, что украинские власти фактически не занимаются укреплением Вооруженных сил и отражением «российской агрессии» в Донбассе пока глава государства Владимир Зеленский преследует оппозицию.