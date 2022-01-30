Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Талибан*» возобновил занятия в афганских вузах 23:45
Уткин отреагировал на победу Надаля в финале Australian Open 23:44
Васильев назвал ужасным выступление сборной России в эстафете на ЧЕ... 23:31
Умер режиссер Виктор Мережко 23:25
ЕС ведет переговоры по поставкам газа с тремя странами 23:25
Игрок «МЮ» Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и побоях 23:17
Байден выдвинул талибам* условие начала обсуждения их легитимности 23:12
В Канаде предложили России «выбор» между переговорами по Украине и... 23:05
В Госдепе прокомментировали предложение ввести антироссийские санкции авансом 22:50
Посольство США отреагировало на заявление МИД Китая о саботаже Игр-2022 22:50

Политолог назвал «истинного противника и врага» России на посту президента Украины

Политолог Суздальцев: Порошенко остается «в запасе» у США как альтернатива Зеленскому

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко нужен Вашингтону и рассматривается как альтернатива нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, его держат «в запасе». Об этом сообщает РИА «Новости».

Суздальцев утверждает, что за действия по стабилизации ситуации на Украине в 2014-2015 годах и подписание минских соглашений, Порошенко котируется в Вашингтоне. Учитывая это, украинский экс-президент остается «в запасе» Белого дома и в будущем сможет вновь занять пост президента.

«Сейчас Порошенко является самой реальной альтернативой тому же Зеленскому. Американцам здесь нет проблемы, они видят всю эту борьбу как борьбу между хорошими и чертовски хорошими ребятами в их понимании», — утверждает политолог.

По его словам, Зеленский маловероятно начнет какие-либо боевые действия против России на Донбассе, а Порошенко действительно может пойти на такой шаг. Суздальцев также назвал бывшего президента Украины «истинным противником и врагом России».

Ранее Порошенко заявил, что украинские власти фактически не занимаются укреплением Вооруженных сил и отражением «российской агрессии» в Донбассе пока глава государства Владимир Зеленский преследует оппозицию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть