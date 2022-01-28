Лавров ответил на вопрос о перспективах войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны. Так он ответил на вопрос будет ли война в контексте предложений России по гарантиям безопасности и ответа Запада на них.

«Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — сказал он в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

МИД РФ разместил проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря 2021 года.

В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».