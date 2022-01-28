Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Apple впервые заработала более $120 млрд за квартал 12:49
Иван Охлобыстин заразился коронавирусом 12:48
Лавров прокомментировал ситуацию с эвакуацией американских дипломатов с Украины 12:44
Семин прокомментировал конфликт Азмуна с руководством «Зенита» 12:42
Токаев возглавил правящую в Казахстане партию 12:37
Бюджетный клон iPhone «для стариков» удивил пользователей сети 12:33
Медведев рассказал, в каком случае могут рассматривать четырехдневку в РФ 12:33
ЦИАН назвал города, которые могут обогнать Москву по росту цен на жилье 12:28
Фотоблогер, попавший в полицию в Каире, поблагодарил посольство РФ... 12:27
В Германии ответили на слова об ответственности перед Украиной... 12:23

Байден пообещал выдвинуть в Верховный суд США темнокожую женщину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Президент США Джо Байден пообещал выдвинуть в Верховный суд темнокожую женщину, она займет место уходящего в отставку старейшего судьи Стивена Брайера, сообщает France 24. При этом с именем конкретного кандидата президент США, по его словам, пока не определился.

«Пока я изучал биографию кандидатов, я понял одно: человек, которого я выдвину, будет обладать уникальным опытом, квалификацией и честностью, и это будет первая темнокожая женщина в истории, выдвинутая в Верховный суд США. На мой взгляд, это давно назрело», — сказал Байден.

В число потенциальных кандидатов входят помощница судьи Брейера Кетанджи Браун Джексон и сотрудница Верховного суда Леондра Крюгер. Еще одним потенциальным претендентом на должность судьи является судья федерального окружного суда в Южной Каролине Мишель Чайлдс.

Всего в Верховном суде США девять судей, которые принимают окончательное решение по ряду законодательных решений. В то же время, существуют способы обойти решение Верховного суда — в частности, через законодательные собрания штатов.

Ранее бывший постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли призвала президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис уйти в отставку «ради Америки». Она считает, что внешняя политика США при Байдене и Харрис является примером провальных действий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть