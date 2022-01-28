Байден пообещал выдвинуть в Верховный суд США темнокожую женщину

Президент США Джо Байден пообещал выдвинуть в Верховный суд темнокожую женщину, она займет место уходящего в отставку старейшего судьи Стивена Брайера, сообщает France 24. При этом с именем конкретного кандидата президент США, по его словам, пока не определился.

«Пока я изучал биографию кандидатов, я понял одно: человек, которого я выдвину, будет обладать уникальным опытом, квалификацией и честностью, и это будет первая темнокожая женщина в истории, выдвинутая в Верховный суд США. На мой взгляд, это давно назрело», — сказал Байден.

В число потенциальных кандидатов входят помощница судьи Брейера Кетанджи Браун Джексон и сотрудница Верховного суда Леондра Крюгер. Еще одним потенциальным претендентом на должность судьи является судья федерального окружного суда в Южной Каролине Мишель Чайлдс.

Всего в Верховном суде США девять судей, которые принимают окончательное решение по ряду законодательных решений. В то же время, существуют способы обойти решение Верховного суда — в частности, через законодательные собрания штатов.

Ранее бывший постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли призвала президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис уйти в отставку «ради Америки». Она считает, что внешняя политика США при Байдене и Харрис является примером провальных действий.