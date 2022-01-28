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Медведев ответил на вопрос о повторении казахстанского сценария в России

Медведев: в России нет предпосылок для событий, аналогичных тем, что были в Казахстане

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в РФ не существует каких-либо предпосылок для событий, схожих с теми, что были в Казахстане. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Медведева, большинство соотечественников разделяют курс президента России Владимира Путина.

«Возвращаясь к теме, связанной с Россией, я считаю, что у нас нет никаких предпосылок для подобного рода событий. Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны», — объяснил зампред СБ.

Кроме того, Медведев обратил внимание, что подтверждается это голосованием по поправкам в Конституцию (в 2020 году) и в ходе выборов в законодательные органы РФ (в 2021 году).

«С другой стороны, у нас эффективное государство — подчеркиваю: эффективное государство, — которое способно отвечать на любые проявления террористической активности», — обратил внимание политик.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Также 18 января экс-президент Казахстана впервые с начала беспорядков выступил с публичным обращением к гражданам.

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Протесты в Казахстане
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