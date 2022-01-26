В Госдуме объяснили желание США ввести санкции против Путина

Санкции в отношении президента России Владимира Путина в РФ расценили бы как враждебный шаг со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщается в Telegram-канале спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Депутат Госдумы прокомментировал вероятные новые санкции против Путина, о которых предупреждал 46-й президент США Джо Байден.

«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового», — написал Володин.

По его словам, действия американской стороны связаны с тем, что Россия при Путине стала самостоятельной и сильной.

Также депутат ГД назвал предполагаемые причины введения санкций против президента РФ.

«Очевидно, за то, что он [Путин]: не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе; сделал Россию экономически независимой и суверенной; проводит политику в интересах ее граждан...», — уточняется в публикации народного избранника.

При этом Володин обратил внимание, что россияне понимают, что вводя подобные санкции против Путина, они вводятся против выбора соотечественников.

«Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России», — заключил спикер парламента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике проект санкций американских конгрессменов в отношении российской политической элиты.