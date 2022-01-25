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Миронов предложил пересчитать стоимость приватизированных в 1990-е предприятий

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил пересчитать стоимость предприятий, приватизированных в 1990-е годы, и обязать их нынешних владельцев выплатить государству разницу. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Мы предлагаем создать комиссию, которая рассчитает реальную стоимость объекта при начале приватизации 1993 года, в ценах того времени. А потом смотрим, за сколько государство тогда его продало. Дельта будет всегда в пользу частного лица, а не в пользу государства. Эту дельту переводим по нормальному курсу в современные цены, и говорим уже нынешнему собственнику, который уже перекупил 25 раз: «Парень, если ты хочешь продолжать этим владеть, заплати эту разницу. Нет — тогда начинаем процесс возврата», — рассказал Миронов.

По его словам, в первую очередь надлежит проверить законность приватизации оборонных и «чувствительных сырьевых» предприятий, которые «вдруг оказались в частных руках».

«То, что приватизация была грабительская, абсолютно убежден», — добавил Миронов.

В начале января Сергей Миронов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность приватизации государственных предприятий в 1992–1996 годах. Поводом для обращения стала ситуация вокруг Соликамского магниевого завода, расположенного в Пермском крае. При этом законность приватизации этого предприятия поставили под сомнение в самой Генеральной прокуратуре РФ. Тогда Миронов заявил, что «не исключены случаи незаконной приватизации других предприятий страны».

Полный текст интервью читайте на сайте «Газеты.Ru».

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