Ассанжу разрешили обжаловать решение английского суда об его экстрадиции в США

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу разрешили обжаловать решение Высокого суда Англии и Уэльса, который одобрил экстрадицию журналиста в США. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что суд пока отказал Ассанжу подавать прямую апелляцию, то есть Верховному суду предстоит решить, рассматривать апелляцию заключенного или нет.

10 декабря 2021 года апелляционный суд Англии и Уэльса вынес решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Апелляционный суд счел убедительными гарантии безопасности, предоставленные Вашингтоном, и удовлетворил апелляцию, постановив направить дело в Вестминстерский магистратский суд. Было принято решение вернуть дело в суд первой инстанции.

Ассанжа в 2010 году обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. Менее чем через год, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года американские власти предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США ему грозит многолетнее тюремное заключение, против него выдвинуты 18 уголовных обвинений. Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.