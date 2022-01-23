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Российский дипломат заявил, что на переговорах с НАТО по безопасности «тикает счетчик»

Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: Москва не будет бесконечно жать ответов по безопасности от США и НАТО

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов завил, что Россия не будет бесконечно ждать ответов от США и НАТО на предложения по безопасности.

«Счетчик тикает. Уже сказали наши руководители, что вопрос идет не о месяцах, вопрос идет даже не о неделях. Мы ждем письменного ответа. Надеюсь, что мы его получим на следующей неделе», — сказал он в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Дипломат добавил, если США и НАТО проигнорируют требования России, то Москва «будет защищать свою безопасность» другими средствами и методами и это «почувствуют на своей шее и европейцы, и американцы».

17 декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Также договором предусматривается обязательство России и Североатлантического альянса не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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