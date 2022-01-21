В Думе решили снова сотрудничать с Верховной радой

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Государственной думе воссоздали группы по взаимодействию с парламентами Украины, Великобритании, США и странами Прибалтики. Об этом сообщил депутат Евгений Попов, возглавивший первую из них, в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что нижняя палата парламента сформировала депутатские группы по связям с зарубежными парламентами, однако в ряде случаев пришлось отказаться от термина «группа дружбы». Попов подчеркнул, что по его предложению вернули группы по взаимодействию с Великобританией, США, Прибалтикой и Украиной.

«В этих странах с враждебными нам властями есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать. Я — координатор группы по связям с Украиной. (...) Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново», — отметил Попов.

На сайте Думы опубликованы составы депутатских групп по связям с каждой из стран. Так, в состав секции по отношениям с Украиной входят, например, политики из ЛДПР Владимир Жириновский и Алексей Диденко, которым запрещен въезд в эту страну с 2015 года.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о грядущих консультациях с главами фракций парламента по внесенному депутатами проекту обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Луганской и Донецкой народных республик.

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