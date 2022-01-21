Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россияне рассказали, что их раздражает в других водителях на дорогах 09:01
Великобритания снова отправит военных в соседние с Украиной страны... 08:56
В Мосгордуме предложили захоронить Ленина «рядом с родственниками» 08:54
В Петербурге безмасочник кинул банку сметаны в сотрудника магазина 08:52
Минобороны отправило два дивизиона ПВО С-400 на учения в Белоруссию 08:40
«Питтсбург» одолел «Оттаву» благодаря шайбе Малкина 08:34
Юрист раскрыл новую схему мошенничества под видом инвестиций 08:25
В российском регионе обнаружили очаг коронавируса в неврологической больнице 08:24
Стало известно, из-за чего россияне чаще всего увольняются 08:23
Бабиков высказался о своей победе в индивидуальной гонке на этапе КМ... 08:21

Совет Госдумы обсудит проект обращения к Путину о признании ЛНР и ДНР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что состоятся консультации с главами фракций парламента по внесенному депутатами проекту обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

В дальнейшем проект намерен обсудить совет Госдумы.

По словам депутата ГД, встречи касательно признания ЛНР и ДНР пройдут на будущей неделе.

«Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», — уточнил Володин.

Также председатель Госдумы обратил внимание, что надо найти решения, позволяющие обеспечить безопасность граждан РФ и соотечественников, живущих в ДНР и ЛНР.

«Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — заметил Володин.

При этом депутат подчеркнул, что в настоящий момент есть игнорирование Минских соглашений со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

»НАТО хочет оккупировать Украину», — считает депутат ГД.

Депутаты от партии КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым ранее внесли в парламент проект обращения палаты к президенту России о необходимости признать ДНР и ЛНР.

Также депутат ГД Владимир Жириновский раскритиковал обращение КПРФ по Донбассу и предложил альтернативу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть