Совет Госдумы обсудит проект обращения к Путину о признании ЛНР и ДНР

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что состоятся консультации с главами фракций парламента по внесенному депутатами проекту обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

В дальнейшем проект намерен обсудить совет Госдумы.

По словам депутата ГД, встречи касательно признания ЛНР и ДНР пройдут на будущей неделе.

«Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», — уточнил Володин.

Также председатель Госдумы обратил внимание, что надо найти решения, позволяющие обеспечить безопасность граждан РФ и соотечественников, живущих в ДНР и ЛНР.

«Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — заметил Володин.

При этом депутат подчеркнул, что в настоящий момент есть игнорирование Минских соглашений со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

»НАТО хочет оккупировать Украину», — считает депутат ГД.

Депутаты от партии КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым ранее внесли в парламент проект обращения палаты к президенту России о необходимости признать ДНР и ЛНР.

Также депутат ГД Владимир Жириновский раскритиковал обращение КПРФ по Донбассу и предложил альтернативу.