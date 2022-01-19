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Путин в ходе встречи с президентом Ирана Раиси предложил обсудить ситуацию в Афганистане

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси заявил, что он обеспокоен ситуацией в Афганистане, хочет обсудить эту тему и узнать позицию Тегерана, сообщает ТАСС.

«Сейчас, конечно, и вас и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этой проблеме», — сказал глава государства на российско-иранских переговорах.

Ранее сообщалось, что в Иране хотят создать управление по делам беженцев из-за ситуации в Афганистане из-за массового наплыва мигрантов после захвата власти талибами (организация запрещена в России). По данный управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Иран с начала 2021 года прибыло более 500 тыс. беженцев.

При этом, общее число беженцев из Афганистана в Иране оценивается в 2,2 млн нелегалов и около 780 тыс. человек, которые проживают в стране на постоянной основе.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал помочь Ирану справиться с наплывом беженцев.

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