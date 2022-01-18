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В Сенате США рассказали о потенциальном оружии против Путина

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

США пока не будут вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», чтобы сохранить «потенциальное оружие против Путина». Об этом во время визита в Киев в составе делегации Конгресса США объявила американский сенатор-демократ Джинн Шейхин, ее слова передает «Укринформ».

При этом политик отметила, что Вашингтон рассматривает проект как энергетическую угрозу для Европы.

«Сейчас приоритет в том, чтобы вместе с нашими союзниками решительно отправить сообщение (президенту России) Владимиру Путину. Мы не хотим налагать санкции на «Северный поток — 2» прямо сейчас, потому что таким образом мы уберем со стола потенциальное оружие против Путина. Это также создаст дистанцию между США, Германией и нашими союзниками в Европе в то время, когда мы должны максимально объединиться», — пояснила сенатор.

Делегация Конгресса США прибыла в Киев еще 17 января, в ее состав вошли представители как Демократической, так и Республиканской партии. Основной целью своего визита политики назвали подтверждения двухпартийной поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что Германия заинтересована в транзите газа от «Северного потока — 2» и ГТС Украины.

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