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Ведущая Fox News сравнила Путина с Леброном Джеймсом

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Pavel Golovkin/AP

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм в своем Twitter провела параллель между умением президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина вести переговоры и игрой в баскетбол.

«Позволить Путину вести переговоры с командой Байдена — это все равно, что позволить Леброну Джеймсу играть против школьников», — пишет телеведущая.

Ранее журнал Foreign Affairs призвал Байдена напугать Путина серьезными санкциями, способными уничтожить российскую экономику. При этом автор статьи Крис Миллер отметил, что эти ограничения сильно скажутся и на Европе, а также напрямую повлияют на Китай и в конце концов на сами Соединенные Штаты.

За день до этого газета The New York Times сообщила, что Минторг США может принять постановление, которое фактически запретит экспорт в Россию потребительских товаров, в которых используется электроника, произведенная или разработанная у них в стране. Это станет одной из ответных мер в случае вторжения на Украину.

Члены Демократической партии готовятся представить в сенате законопроект, предусматривающий ответные меры на случай возможного вторжения российских военных на территорию Украины. Белый дом, по информации The Washington Post, намерен поддержать документ. В гипотетический санкционный список попали российские высокопоставленные военнослужащие и чиновники, а также лично президент России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Отношения России и США
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