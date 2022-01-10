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В ЕС рассказали, когда планируют открыть границы для российских туристов

Евросоюз может открыть границы для туристов из России весной этого года

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Исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандера заявил, что Евросоюз может открыть границы для туристов из России весной этого года. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, пока проблема в регистрации вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Также ситуацию осложняют ограничения из-за распространения штамма «омикрон».

Он добавил, что 74% поездок россиян приходятся на Европу, что имеет большое значение для рынка.

Ранее сообщалось, что Израиль разрешил въезжать в страну иностранным гражданам, вакцинированным от коронавируса рядом препаратов, в том числе российской вакциной «Спутник V».

В ведомстве уточнили, что с момента вакцинации до прибытия в страну должно пройти не менее 14 дней. При этом въезжающие в страну, в том числе граждане Израиля, должны будут заполнить онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, содержащую сведения о здоровье.

Кроме того, при регистрации необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации, сделанной «не ранее шести месяцев назад, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета».

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