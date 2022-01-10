В ЕС рассказали, когда планируют открыть границы для российских туристов

Исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандера заявил, что Евросоюз может открыть границы для туристов из России весной этого года. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, пока проблема в регистрации вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Также ситуацию осложняют ограничения из-за распространения штамма «омикрон».

Он добавил, что 74% поездок россиян приходятся на Европу, что имеет большое значение для рынка.

Ранее сообщалось, что Израиль разрешил въезжать в страну иностранным гражданам, вакцинированным от коронавируса рядом препаратов, в том числе российской вакциной «Спутник V».

В ведомстве уточнили, что с момента вакцинации до прибытия в страну должно пройти не менее 14 дней. При этом въезжающие в страну, в том числе граждане Израиля, должны будут заполнить онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, содержащую сведения о здоровье.

Кроме того, при регистрации необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации, сделанной «не ранее шести месяцев назад, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета».