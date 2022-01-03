В Венгрии заявили, что Путин создает европейское государство до Японского моря

Венгерский аналитик Матьяш Кохан описал свой взгляд на отношения Запада с Россией в своей статье изданию Ungarn Heute. Эксперт назвал абсурдной постановку знака равенства между Россией и КНР, поскольку российский президент Владимир Путин создает систему европейского образца до Японского моря, в отличии от своего восточного соседа.

«Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря», — написал в материале венгерский аналитик.

Он считает, что Западу не нужна холодная войны с Москвой, им нужно наладить отношения. Кохан заострил внимание читателей на разнице между Пекином и Москвой. Он указал, в России есть политическая оппозиция, свобода вероисповедания и предпринимательства, а в Китае нет независимой прессы, вместо нее действует система «социального кредита».

Ранее сообщалось, что в Госдуме считают переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена новым этапом двухсторонних отношений. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин полагает, что это и другие обстоятельства требуют от западных стран осторожности. Поэтому, отметил он, Байден «не хочет жертвовать своим, в чем-то допустить ухудшения своих позиций».