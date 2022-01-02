На Украине заявили, что Зеленского «опасно отпускать» на переговоры с Путиным

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на телеканале «Украина 24», что президента страны Владимира Зеленского «опасно отпускать» на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю», — сказал Луценко.

Экс-генпрокурор не уточнил, каким образом он пришел к этому выводу.

Луценко также выразил мнение, что контакты между Москвой и Киевом могут поставить точку в вопросе проведения общегосударственного референдума по Донбассу.

Путин и Зеленский встречались лично только раз — в декабре 2019 года на саммите лидеров стран нормандского формата.

Ранее сообщалось, что на Украине сочли переговоры Путина и Байдена «опасным звонком».

В конце декабря пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать на саммит СНГ в Петербург, но не сделает этого.