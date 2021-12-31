Путин застал Байдена врасплох и вынудил говорить с РФ на равных

РФ уверенно взяла на себя инициативу в переговорах с Соединенными Штатами по вопросам безопасности, чтобы диалог между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом велся на равных позициях, сообщает итальянское издание Corriere Della Sera.

В газете подчеркнули, что своими действиями Путин напоминал, что ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности надо дать как можно скорее.

«На этот раз инициативу взял на себя президент России, застигнув врасплох американского собеседника, который вернулся в Делавэр на каникулы в конце года. Путин немедленно запросил и получил «прямой контакт» с Джо», — уточнили в итальянском СМИ.

При этом, в Corriere Della Sera обратили внимание, что Кремль не объяснял столь срочную необходимость переговоров Путина и Байдена.

В газете заключили, что состоявшиеся переговоры между Путиным и Байденом, вероятно, придадут сил дипломатическим действиям РФ и США.

До этого между Путиным и Байденом состоялись переговоры, в ходе которых российский лидер предупредил, что санкции США против России станут серьезной ошибкой.