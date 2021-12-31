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В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Байдена

Слуцкий заявил, что разговор президентов РФ и США задал конструктивный тон

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Пресс-служба Госдумы РФ

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что прошедший разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был очень конструктивным. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По мнению парламентария, диалог глав России и Соединенных Штатов дал серьезный старт переговорам по гарантиям безопасности.

«Выводы будем делать в самое ближайшее время. Но самое главное из беседы в последнюю ночь уходящего года — признание Джо Байденом недопустимости развязывания ядерной войны, победителей в которой быть не может, а также ответственности США и РФ за обеспечение стабильности в Европе и мире», — уточнил Слуцкий.

Он считает, что Путин снова обозначил российские «красные линии» и контуры безопасности.

«По сути, стороны отчасти подвели черту под дальнейшим нагнетанием напряженности», — добавил депутат ГД.

Также Слуцкий, резюмируя итоги переговоров российской и американской сторон, отметил, что лидеры двух стран задали конструктивный тон.

Переговоры Путина и Байдена состоялись накануне. Они прошли в закрытом режиме.

Также Путин предупредил Байдена о разрыве отношений с США в случае санкций.

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Отношения России и США
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