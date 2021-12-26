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На Украине назвали тайное условие Путина для встречи с Зеленским

Экс-посол Украины Чалый: Путин встретится с Зеленским в обмен на преследование Порошенко

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Charles Platiau/Reuters

Бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что президент России Владимир Путин даст согласие на встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским при условии, если последний примет меры в отношении своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко. Об этом дипломат сказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Чалого, он не может привести доказательства теории о том, что требование президента России связано с «уничтожением политической карьеры» Порошенко, однако в своих умозаключениях опирается на опыт работы, в том числе и на опыт взаимодействия с Россией на переговорах.

«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один», — сказал экс-посол.

Он добавил, что, с его точки зрения, преследование бывшего президента Украины ни к чему не приведет.

Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать на саммит СНГ в Петербург, но не сделает этого.

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