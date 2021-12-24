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Почти половина украинцев верят во «вторжение» России

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Markus Schreiber/AP

Большинство украинцев верят в угрозу «нападения» России на республику зимой или весной 2022 года, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно исследованию, в этом уверены 49,2% респондентов, обратной точки зрения придерживаются 41,4% опрошенных.

Кроме того, 57,8% украинцев считают недостаточными действия властей, предпринимаемые для предотвращения «вторжения» в дипломатической и оборонной сферах. Довольны работой руководства Украины по этому вопросу только 27,1% респондентов.

В то же время 39,2% опрошенных не исключают, что если Запад откажется от принятия Украины в НАТО, выполнив условие России по не расширению альянса на Восток, то это ослабит страну и лишь усилит «агрессию» со стороны Москвы. Однако, 29,7% украинцев уверены, что такое решение напротив ослабит «российскую угрозу».

При этом подавляющее большинство респондентов — 58,1% — считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным без западных партнеров. Поддерживают прямой российско-украинский диалог только 26,6% украинцев, называя его действенным способом для достижения мира.

Что касается непосредственного курса Украины в НАТО и ЕС, то вступление в Евросоюз одобряют 67,1% опрошенных, против выступают лишь 21,6%. По линии НАТО свою поддержку высказали 59,2% украинцев, не хотят присоединения к альянсу — 28,1% респондентов.

Ранее глава армии Украины заявил, что российских войск на границе страны стало меньше.

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