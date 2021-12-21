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Кадыров поставил ультиматум Эрдогану

Кадыров пригрозил Эрдогану «зеркальным ответом» на открытие в Турции парка им. Дудаева

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Турции Реджепа Эрдогана либо выстраивать прозрачные отношения с Россией, либо признаться в «укрывании террористов». Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в Турции находят убежище «бандиты и отморозки», совершившие преступления в РФ, и устраивают там сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов.

Так Кадров отреагировал на открытие в Турции парка Джохара Дудаева. В небольшом городе Корфез в турецкой провинции Коджаели 10 декабря в торжественной обстановке был открыл парк, названный именем первого лидера Ичкерии.

Дудаев — лидер чеченских сепаратистов, выступавший за отделение Чечни от России. Именно он возглавил боевые действия против федеральных сил, которые начались в декабре 1994 года.

Кадыров считает, что террористы настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что «в своих циничных, вызывающих и провокационных антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин».

Несколько лет назад Кадыров попросил Эрдогана экстрадировать из Турции действовавших в Чечне террористов.

В сентябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели трехчасовые переговоры в Сочи в формате «один на один». Официальных заявлений по итогам переговоров Путина и Эрдогана в Сочи не было, но основные пункты они обозначили еще перед началом диалога.

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