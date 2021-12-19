В Киеве заявили, что Байден «прикалывается» над Украиной

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в разговоре с изданием «Гордон» заявил, что Байден должен был позвонить в Киев накануне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным и они нас троллят? Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. <…> Они просто прикалываются», — возмутился он.

Ранее украинский политолог Дмитрий Корнийчук обвинил Вашингтон и Брюссель в «ударе в спину».

7 декабря состоялась вторая встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, переговоры прошли в онлайн-формате. Во время переговоров Байден выразил обеспокоенность об угрозе передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники могут применить в случае дальнейшей эскалации обстановки. В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских границ. Лидеры условились поручить своим представителям начать предметные консультации по этим вопросам.

14 декабря Путин провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным пресс-службы Кремля, в русле украинской тематики Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса.