Турецким беспилотникам приписали решающую роль в войне России и Украины

Аналитики Атлантического совета опубликовали отчет, согласно которому наличие турецких беспилотников Bayraktar TB2 у Вооруженных сил Украины сыграет решающую роль в случае прямого боестолкновения с российской армией. Об этом пишет турецкое издание Ahval.

«С учетом фактов успешного применения турецкого инновационного оружия на базе дронов, которое объединяет функции разведки, высокоточного ракетного удара, наведения артиллерии, Россия столкнулась с серьезным поводом для беспокойства», — приводит издание выводы экспертов.

В отчете указывается, что турецкие беспилотники использовались против войск России в Сирии, а также против «армянских вооруженных сил».

При этом, по данным издания, применение беспилотников на Юго-Востоке Украины якобы стало поводом для «озабоченности» президента России Владимира Путина, который предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, что поставка турецких «Байрактаров» способствовала «деструктивному поведению Украины».

В ответ Турция удвоила поставки беспилотников Украине.

«Сочетание военной твердости и дипломатической трезвости Турции показывает НАТО способы, которым можно сдержать дальнейшую агрессию России против Украины», — отмечают аналитики.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин заявил «Газете.Ru», что сотрудничество Турции с Украиной по военной линии «сузит диапазон» возможностей Анкары при контактах с Москвой.

«Мы постоянно обращаем внимание Анкары на недопустимость снабжения ВСУ ударными беспилотниками типа Bayraktar», — рассказал Швыткин.