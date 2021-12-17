Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Набиуллина: ЦБ не добрал жесткости условий для снижения инфляции в 2022 году 16:22
Путин опять пожаловался на плохой почерк 16:20
Моделей OnlyFans заподозрили в подделке интимных переписок 16:19
Гендиректор «Спартака»: мы стали заложниками решений бывшего спортивного... 16:19
В Эфиопии задержали обвиненных в пропаганде терроризма журналистов 16:19
Валлийка попала в Книгу рекордов Гиннесса, собрав рекордную коллекцию елочных шаров 16:10
Законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах рассмотрят... 16:09
Новый главный тренер «Спартака» поделился мнением о российском футболе 16:09
Super: названы претенденты на участие в «Евровидении-2022» от России 16:07
Госдума создала «Роскадастр» ради эффективной деятельности в сфере... 16:06

Турецким беспилотникам приписали решающую роль в войне России и Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Аналитики Атлантического совета опубликовали отчет, согласно которому наличие турецких беспилотников Bayraktar TB2 у Вооруженных сил Украины сыграет решающую роль в случае прямого боестолкновения с российской армией. Об этом пишет турецкое издание Ahval.

«С учетом фактов успешного применения турецкого инновационного оружия на базе дронов, которое объединяет функции разведки, высокоточного ракетного удара, наведения артиллерии, Россия столкнулась с серьезным поводом для беспокойства», — приводит издание выводы экспертов.

В отчете указывается, что турецкие беспилотники использовались против войск России в Сирии, а также против «армянских вооруженных сил».

При этом, по данным издания, применение беспилотников на Юго-Востоке Украины якобы стало поводом для «озабоченности» президента России Владимира Путина, который предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, что поставка турецких «Байрактаров» способствовала «деструктивному поведению Украины».

В ответ Турция удвоила поставки беспилотников Украине.

«Сочетание военной твердости и дипломатической трезвости Турции показывает НАТО способы, которым можно сдержать дальнейшую агрессию России против Украины», — отмечают аналитики.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин заявил «Газете.Ru», что сотрудничество Турции с Украиной по военной линии «сузит диапазон» возможностей Анкары при контактах с Москвой.

«Мы постоянно обращаем внимание Анкары на недопустимость снабжения ВСУ ударными беспилотниками типа Bayraktar», — рассказал Швыткин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть