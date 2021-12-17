Депутат Госдумы от Чечни обвинил Сокурова в «трюкачестве» из-за его слов об угрозах

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не верит в существование угроз, которые, по словам режиссера Александра Сокурова, поступают в его адрес после полемики с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам депутата, это уловка, чтобы привлечь внимание.

«Это обычный трюк, на мой взгляд, такой — сначала что-то сказать, а потом уже заявлять, что ему угрожали чеченцы. Я этому не верю, абсолютно не верю этим угрозам. Никто ему не звонит, никто ему не угрожает. Во-первых, республики националистическими не стали. Я скажу за свою Чеченскую республику. Он там не был. Я бы ему порекомендовал сначала туда приехать, посмотреть, как там живут, посмотреть, сколько людей из России туда приезжают на постоянное место жительства. И тогда уже говорить о чем-либо. Второе, никто, я подчеркиваю, не угрожает или это мнимые угрозы кто-то ему пишет. Это обычно такие ходы, уловки, чтобы привлечь внимание», — сказал он.

Саралиев отметил, что Сокуров уже делал подобные заявления раньше, поэтому он «рецидивист», который «прекрасно понимает, что делает».

«Знаете, когда человек ошибается, и у него есть возможность приехать, посмотреть, изучить ситуацию, пообщаться с людьми как минимум в разных районах Чечни. Он этого не делает. Сокуров в 2017 году одному из изданий заявил тоже самое, прокуратура тогда не нашла нарушения в его высказываниях. Вот я в своем обращении в Генпрокуратуру опять попросил поднять этот вопрос 2017 года и новый факт. Нам надоели эти деятели, которые постоянно предлагают отделить Северный Кавказ от России. Поэтому он рецидивист. Я считаю, он это делает умышленно и нет такого факта, что он осознал. Он понимает прекрасно, что он делает», — добавил депутат.

Депутат также сообщил, что написал запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда у Сокурова информация о том, что чеченский народ хочет отделиться от России.

«Он президенту четко сказал, что у него есть информация, что чеченский народ хочет отделиться, что он общается с такими людьми. Президент сказал, что был референдум, на котором подавляющее большинство высказалось за то, что чеченский народ хочет жить в составе Российской Федерации. Он его перебивает, говорит: «Давайте проверим». Вот я написал запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы проверили Сокурова, с кем же он говорит. Я точно знаю, что за отделение Чеченской республики есть сепаратистские силы, которые находятся сегодня на Западе во главе с Ахмедом Закаевым и тому подобными. Да, они говорят об этом, но у меня вопрос тогда к прокуратуре, пусть проверят, может, он с ними общается, они его вдохновляют на эту идею, что Чеченская республика хочет отделиться. Мы не хотим отделяться», — пояснил он.

9 декабря Сокуров заявил президенту, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и обратил внимание на то, что в России никто не хочет сепаратизма. «Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?», – спросил Сокурова он, попросив не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.

После его слов парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по данному факту. Власти республики обвинили режиссера в «посягательстве на территориальную целостность России».

Позднее Сокуров извинился перед главой президентского совета по правам человека Валерием Фадеевым. Режиссер рассказал, что друзья сообщили об опасности для его жизни из-за недавних высказываний.