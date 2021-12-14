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В Европарламенте назвали войну единственным способом спасения Зеленского

Евродепутат Мариани заявил, что только война способна спасти Зеленского

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Sergiy Dolzhenko/AP

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани высказал мнение, что ситуация в Донбассе вызывает серьезные опасения из-за жаждущих войны элит в Киеве и Вашингтоне. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Ленте.ру».

Евродепутат считает, что только война способна спасти украинского лидера.

»Украинское правительство в достаточно тяжелом положении, и иногда лучший способ удержать власть — это закричать «Родина в опасности!» — сказал он.

По его словам, риск войны в регионе крайне велик. Политик также выразил сомнение, что проблема Донбасса будет решена в обозримом будущем.

Кроме того, Мариани понадеялся, что в «это безумие» не втянут Францию.

Ранее Зеленский заявил, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует.

В декабре агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена написало, что, по данным американских разведслужб, РФ планирует вторжение на территорию Украины в январе 2022 года.

В Москве категорически отвергают подобные утверждения. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось. В российском МИДе назвали фейками публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной.

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Кризис на Украине
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