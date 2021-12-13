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Политолог определил виновных в развале СССР

Кедми считает, что в развале Советского Союза виновны Ельцин и Горбачев

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Израильский политолог Яков Кедми утверждает, что в развале Советского Союза виновны последний президент СССР Михаил Горбачев и первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, сообщает портал «Украина.Ру».

«Основная вина на руководителе, им был Горбачев. Горбачев совершил преступление. Его основная цель, как президента страны, неважно, как страна называется, сохранить целостность этой страны, сохранить избранную на законном основании власть, и управлять этой страной. Он ничего этого не сделал. Он даже об этом не заботился», — считает Кедми.

Вина Ельцина, по мнению политолога, лежит в жажде власти без ограничений.

«Преступление Ельцина в том, что он сознательно разрушал страну для того, чтобы прийти к власти. Не обращая ни на что внимания. Ведь Назарбаев тогда пытался выяснить у Ельцина — что с ядерным оружием? Тот его чуть ли не послал. Он об этом не думал», — рассказал Кедми.

Ранее президент России Владимир Путин вспомнил, как на распад СССР отреагировали в Европе.

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