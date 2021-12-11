В США заявили, что G7 едина насчет последствий в случае вторжения РФ на Украину

Руководители внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) «абсолютно едины» в своей обеспокоенности приписываемым РФ наращиванием ВС на российско-украинской границе и насчет последствий для Москвы якобы возможного «вторжения» на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга.

По словам дипломата, позиция Штатов и стран G7 сближаются в том, что касается плана введения санкций против РФ в случае ее «вторжения» на Украину. Представитель Госдепа заявила, что переговоры, состоявшиеся в Ливерпуле, были напряженными, но все еще существует дипломатический путь для эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

Если они (Москва) решат не идти по этому (дипломатическому) пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», — отметила дипломат.

Кроме этого, представители G7 обсудили темы Китая и иранской ядерной программы.

Ранее министр иностранных дел Великобритании заявила, что страны G7 должны сообща бороться с «подрывающими свободу агрессорами», в том числе с политикой России в отношении Украины. По словам министра, в Лондоне рассматривают возможность вторжения Москвы на украинскую территорию.